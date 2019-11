Atp Finals:Nadal vince ancora in rimonta

ROI

(ANSA) - LONDRA, 15 NOV - Ancora una vittoria in rimonta per Rafa Nadal che resta in corsa per le semifinali delle Atp Finals. Lo spagnolo numero uno del mondo ha battuto il greco Stefanos Tzitsipas in tre set vincendo 6-7, 6-4, 7-5 ma ora deve sperare che Medvedev batta stasera Zverev. Non basta infatti a Nadal la vittoria su Tsitsipas: conquisterà l'accesso tra i migliori 4 del Masters se il russo batterà il campione in carica, Zverev. In questo caso Nadal affronterebbe domani pomeriggio Roger Federer.