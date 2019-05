Quasi dieci anni fa, un po' a sorpresa, avevano deciso di scendere dal palco. Poi tra il 2017 e il 2018 un paio di concerti dal sapore di reunion. Ora il ritorno vero e proprio, con una nuova canzone e un nuovo video. Si intitola "Una canzone buona" il singolo che segna il ritorno sulle scene dei Lost, la band vicentina che dal 2006 e al 2011 scalò le classifiche nazionali divenendo un fenomeno pop seguito da migliaia di giovani italiani. In bacheca per Walter Fontana (voce), Roberto Visentin (chitarra) e Luca Donazzan (basso) un disco d'oro ("Sospeso" nel 2009) e un dvd di platino ("Lost Live@Mtv" del 2008), oltre che i premi Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards di Berlino, Best Band e Best Fan Club ai Trl Awards di Genova.

«Facciamo parte di un mondo sempre più veloce, accessibile, ma allo stesso tempo distante e sfuggente - spiega Walter Fontana -. Rappresentiamo una generazione fragile, senza punti di riferimento. Noi abbiamo già sperimentato l’ascesa, la caduta e il successivo vuoto. Ma ne siamo usciti con un nuovo modo di interpretare la vita. Le cose semplici, le cose belle. Il vero successo è una dimensione intima di realizzazione. L’ho capito tornando nella nostra casa, dalle nostre famiglie, dai piccoli gesti che ti fanno capire di essere vivo. È stato un viaggio di redenzione, un viaggio temporale dentro le nostre vite. E ora siamo pronti per ripartire».

Il singolo “Una canzone buona” è stato preprodotto a Colceresa presso il Revolver Studio dalla band stessa e postprodotto e mixato a Milano presso il Loud studio: produzione Francesco Catitti (Mengoni, Bravi, Galiazzo, Mahmood).