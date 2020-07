Tod's, Walter Chiapponi mostra online l'azienda

VL

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - La storia del video del gruppo Tod's online sulla piattaforma digitale della Camera della Moda, è ambientata nella sede di Brancadoro, nelle Marche. Walter Chiapponi chiamato da Della Valle lo scorso febbraio, a disegnare il marchio, mostra un dietro le quinte focalizzato sulle collezioni che arriveranno in negozio a dicembre. Lo stilista si muove tra gli uffici creativi e i laboratori degli artigiani, con cui dimostra di aver sviluppato un ottimo feeling. Appena nominato alla guida stilistica del marchio, Chiapponi ha avuto un solo giorno per godersi il successo della sua prima sfilata come direttore creativo di Tod's: 24 ore dopo il suo debutto il gruppo ha chiuso i suoi stabilimenti produttivi causa pandemia. Nonostante i mesi difficili, il designer mostra nel video di aver utilizzato il tempo per immergersi nell'archivio dell'azienda, cercando di reinterpretare i capisaldi dell'heritage del marchio italiano. Chiapponi ha deciso di presentare alla Milano Digital Fashion Week un film intitolato Inside Tod's Studio, che racconta la vita creativa dell'azienda, tra pelli pregiate macchinari, stampi e fili colorati. Infine il set fotografico: si scatta il look book con modelli/e italiani/e: Edoardo Sebastianelli, Alessandro Fella e Matilde Buoso. (ANSA).