VICENZA. Sogno di una notte di inizio estate. Che si aprirà, in città, nel segno della melodia. Classica, rock, pop, dance, basta che suoni. Nel giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno, torna a Vicenza la "Festa della Musica", seconda edizione dell'iniziativa europea e internazionale istituita nel 1982 dalla Francia. Una ricorrenza che, dall'anno scorso, si celebra anche nel capoluogo berico grazie all'intuizione della scuola Pantarhei e all'organizzazione di Radio Vicenza, con il sostegno di Confcommercio e del Comune. Due giorni di appuntamenti, il 21 e il 22 giugno, quattro concerti principali, nove palcoscenici a cielo aperto in altrettanti punti diversi e ben 200 musicisti impegnati, questi i numeri del cartellone svelato ieri mattina a palazzo Trissino.

E se già la prima prova era stata «egregia», come sottolinea il direttore di Pantarhei Gianfranco Spigolon Meneguzzo, quella di quest'anno «sarà una bomba». Innanzi tutto perché l'«esplosione di musica» annunciata dal direttore di Radio Vicenza Ivano Varo, raddoppia: dopo il venerdì, anche tutta la giornata di sabato 22 giugno sarà infatti dedicata a concerti, dibattiti, incontri e, soprattutto, alla Fiera del disco che animerà piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro dalle 10 alle 20. Oltre 30 espositori, coinvolti da Sabina Rosa di Enjoy with Arts, proporranno agli amanti del vinile pezzi unici e autentici oggetti di culto, in una mostra-scambio che è una delle grandi novità dell'edizione 2019. L'altra, come sottolineato dalla consigliera allo sviluppo economico e alle attività culturali Caterina Soprana, è l'allargamento della "piazza" musicale dal centro storico ai quartieri. Dalle 18.30 alle 19.30 di sabato infatti, Santa Bertilla, i Ferrovieri, San Bortolo e Sant'Andrea ospiteranno quattro live, mentre dalle 18.15 alle 19.45 tra piazza San Lorenzo, piazza delle Poste e contra' Pescherie Vecchie si alterneranno ai piatti i dj Franky Suleman, Piero Casarotto e Micky Tomasino.

Ma facendo un passo indietro, ad aprire la kermesse - benedetta dal presidente della delegazione Ascom berica Nicola Piccolo - sarà il ricco programma del venerdì. Oltre alle 9 postazioni sparse che si attiveranno, grazie ai 200 musicisti, a partire dalle 16, il clou del primo giorno di manifestazione sarà il grande tributo ai Beatles con la "Beatles Night" curata da Luca Pellizzaro della scuola Altramusica. Dalle 20 in piazza dei Signori riecheggeranno le note dei brani più celebri dei quattro di Liverpool, che in un suggestivo mash up lasceranno poi la scena agli "Stellari", la band di soli fiati che alle 21 eseguirà il concerto conclusivo.

Si riprende il giorno dopo quando, parallelamente alle bancarelle della fiera, tra piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro si terranno anche i quattro seminari tematici in agenda. Alle 12 "La musica che gira intorno- I suoni: dallo studio al palcoscenico", alle 16 "Il ritorno del vinile- Tra mito e realtà", alle 17 "Vinili: il suono e l'immagine" e alle 18, in piazza delle Erbe però, "David Bowie: l'uomo che vendette il mondo", spettacolo di parole e suoni proposto da Marco Ghiotto. A riempire il salotto buono di piazza dei Signori sabato saranno invece il trombettista Andrea Tofanelli alle 19, con l'orchestra di fiati "Pedrollo big band" e i "Regina", tribute band dei Queen, in concerto alle 21 forti del riconoscimento conquistato ad Italia's Got Talent.

Ad accompagnare artisti e pubblico ci saranno anche i quattro gazebo dei birrifici artigianali in funzione per tutta la due giorni.