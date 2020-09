Radio: 100 anni da primo broadcast rievocati a Imperia

YTM-MAJ

(ANSA) - IMPERIA, 06 SET - Il centenario della prima storica trasmissione radiofonica broadcast al mondo con protagonista la voce del soprano australiano Nellie Melba il 15 giugno 1920 dalla fabbrica aperta da Guglielmo Marconi a Chelmsford in Inghilterra sarà rievocato dai radioamatori italiani attraverso un evento organizzato dall'11 al 13 settembre al Museo 'Voci nell'etere' di Imperia. "Sarà allestita una potente stazione radioamatoriale col nominativo 'II1MZX' autorizzato dal ministero dello Sviluppo Economico, MZX fu il nominativo del trasmettitore originale a 109 kHz con 6 kW. - spiega l'ideatore ed organizzatore dell'evento Bruno Lusuriello -. La stazione sarà operativa 24 ore su 24 dalla mattina dell'11 settembre al tardo pomeriggio del 13 settembre, per collegare i radioamatori nel mondo e scambiare contatti e cartoline 'qsl' come ricordo". In Inghilterra l'inventore della radio mandò nell'etere i primi brani musicali di intrattenimento, due anni dopo sarebbe nata la BBC. Il 12 settembre alle 16 dalla stazione radio di Imperia, presentata da uno speaker in lingua italiana e inglese, andrà in onda l'esibizione di un soprano in abito d'epoca che canterà quattro brani d'opera come Nellie Melba cento anni fa. (ANSA).