Musica: Cristina Muti lascia presidenza del Ravenna Festival

GIO

(ANSA) - RAVENNA, 03 DIC - Cristina Mazzavillani Muti lascia, dopo 31 anni di lavoro "meraviglioso", la presidenza di Ravenna Festival e lo ufficializza con una lettera ai dipendenti, di cui ha dato notizia la stampa cittadina: "ho deciso di ritirarmi e lasciare a voi, peraltro bravissimi e collaudatissimi, la responsabilità del futuro di altri 30 anni e più del nostro celebrato Ravenna Festival, ormai riconosciuto nel mondo, ma soprattutto utile allo sviluppo culturale, politico, sociale della nostra città". "Questa notizia ci ha colto di sorpresa e la responsabilità non è tua, ma nostra che non ci siamo preparati come dovevamo", le scrive a stretto giro il sindaco Michele De Pascale, aggiungendo: "siamo tutti dispiaciuti per la tua decisione e anche preoccupati per il percorso futuro del Festival e più in generale dell'offerta culturale di Ravenna". (ANSA).