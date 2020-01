Marc Bolan, Bowie, Roxy Music: 50 anni di Glam rock

SAM

(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - Paillettes, piume, zatteroni, trucco, un recupero della leggerezza nelle canzoni dopo l'impegno degli anni Sessanta. All'alba degli anni Settanta appare un nuovo genere nel variegato mondo del rock: è il glam rock, abbreviazione di "glamour", strettamente intrecciato alla moda tanto da diventare anche un fenomeno di costume. Il capostipite è Marc Bolan, leader dei T-Rex, ma tra gli esempi più popolari ci sono David Bowie e i Roxy Music. E a 50 anni dalla nascita lo stile decadente e alcune canzoni sono sopravvissute al tempo. Il fenomeno annovera anche altri artisti come Mott the Hoople, Faces, Slade, Gary Glitter, Suzie Quatro. E nei primi anni della loro carriera anche Elton John, Rod Stewart e Freddie Mercury adottano stili glam. Così come influenze si intravedono nel celebre musical The Rocky Horror Picture Show. Il fenomeno, inoltre, molto più marcato in Gran Bretagna, suggestiona pure alcuni musicisti americani come Alice Cooper, i New York Dolls, Lou Reed e Iggy Pop, dal look più estremo che anticipa il punk. E in Italia Renato Zero. Il 'glam rock' declina a metà degli anni Settanta e molti dei suoi massimi esponenti a partire da Bowie cambiano stile (Bolan morì nel '77 in un incidente stradale), ma getta il seme per altri generi come il 'new romantic' e il 'synthpop' dei primi anni Ottanta, in particolare Duran Duran, Abc, Ultravox e Japan. Cosa rimane del 'glam' nella musica oggi? "La fissazione con la fama come soluzione o via d'uscita, l'idea di decadenza", ha spiegato a Billboard Simon Reynolds, critico musicale e autore del libro 'Polvere di stelle. Il Glam Rock dalle origini ai giorni nostri', che individua in Marilyn Manson, Lady Gaga e Kanye West gli epigoni attuali del 'glam'. (ANSA).