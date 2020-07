Mack apre '(s)Nodi-festival di musiche inconsuete'

GIO-MA

(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Un vortice di hip hop, jazz ed elettronica con Mack, un'idea del batterista Marco Frattini e del pianista Federico Squassabia, apre domani, martedì, alle 21 la nona edizione di '(s)Nodi-festival di musiche inconsuete' al Museo internazionale e biblioteca della musica, a Bologna. La rassegna, in programma fino al 15 settembre, fa parte di Bologna Estate 2020 e offre un giro musicale intorno al mondo con otto viaggi sonori per esplorare le contaminazioni tra culture lontane e scoprire le tradizioni legate all'uso e al suono degli strumenti. Il 4 agosto si parte per la Sicilia con Unavantaluna-Cumpagnia di Musica Sixiliana, ensemble di musicisti uniti dalle comuni origini e dalla passione per le arti e le tradizioni popolari della loro terra. L'11 si va invece in Sardegna con il progetto 'Yule de sonos', solstizio di suoni, mentre il 18 con il Big Babel ensemble si percorre un'avventura sonora che dall'Europa porta all'Estremo Oriente, seguendo gli itinerari dei mercanti lungo la Via della seta. Il 25 il festival continua la sua rotta verso il Mediterraneo con Domo Emigrantes, poi blues afroamericano l'1 settembre con BagaMojo, mentre l'8 con i Motus Laevus la musica world si avvicina al jazz contemporaneo. La rassegna si conclude il 15 settembre con Enrico Farnedi Duo e la musica della Grande Depressione, gli anni successivi al crollo di Wall Street del 1929. (ANSA).