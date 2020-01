L.A. Italia nel segno di Fellini e dei 'maestri'

CAS-CER

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Nel segno di Federico Fellini e degli autori che hanno fatto la 'grande storia' del cinema italiano nel mondo, da Wertmuller a Rosi: la 15ma edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival (2-8 febbraio) aprirà la sezione 'The Italian Masters', nell'anno del centenario del regista riminese, il 2 febbraio al Chinese Theatre di Hollywood, con il film 'Casanova' interpretato da Donald Sutherland (1976, musiche di Nino Rota, fotografia di Peppino Rotunno, montaggio di Ruggero Mastroianni). Segmento della kermesse tricolore che come di consueto precede la notte degli Oscar (domenica 9 febbraio), la sezione dedicata ai maestri italiani si chiuderà sabato 8 febbraio con un altro capolavoro di Fellini 'Ginger e Fred' (1986) con Giulietta Masina e Marcello Mastroianni, scritto con Tullio Pinelli e Tonino Guerra(coetaneo di Fellini e dunque festeggiatissimo quest'anno) con musiche di Nicola Piovani, fotografia di Tonino Delli Colli ed Ennio Guarnieri, scenongrafie di Dante Ferretti. Tra gli altri momenti clou di 'The Italian Masters', gli omaggi a Lina Wertmuller (premiata lo scorso ottobre con l'Oscar alla carriera) con la proiezione di 'Travolti da un insolito destino...' (1974), il tributo a Francesco Rosi con il docu 'Citizen Rosi' di sua figlia Carolina e di Didi Gnocchi (presentato a Venezia 2019). Ci sarà anche un omaggio al celebre direttore della fotografia Carlo di Palma (con il documentario Acqua e Zucchero: I colori della vita di Fariborz Kamkari prodotto da Adriana Chiesa Di Palma). Un ricordo del grande drammaturgo Eduardo de Filippo accompagnerà 'Il sindaco del Rione Sanità' portato sul grande schermo da Mario Martone, che sarà presentato dal protagonista Francesco di Leva. La manifestazione è promossa dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del Mibact (Dg Cinema e Audiovisivo) e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Erntertainment e Isaia, Consolato Generale,Ice e Istituto Italiano di Cultura. (ANSA).