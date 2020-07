Isabelle Huppert, con Caravaggio torno in Italia

GAL-CAS

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il carattere severo, ma pieno di fascino di Isabelle Huppert approda a Forte Village alla terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival per raccontare del suo prossimo progetto, L'OMBRA DI CARAVAGGIO diretto da Michele Placido e in cui recita anche la figlia Lolita Chammah. Ma nell'incontro stampa di oggi l'attrice ha poi raccontato qualcosa di sé come del suo rapporto con l'arte cinematografica e teatrale dall'alto del suo sterminato palmares (ha vinto tra l'altro due premi come miglior attrice a Cannes per LA PIANISTA e VIOLETTE NOZIERE). Il film prodotto da Goldenart con Raicinema racconta appunto di Caravaggio (sarà interpretato da Riccardo Scamarcio): "Un cattivo ragazzo e un'artista rivoluzionario, che ebbe il coraggio di rappresentare la realtà così com'è. Comunque - dice la Huppert - sono davvero contenta di ritrovare Placido con il quale ho recitato in un solo film, STORIA DI DONNE, nel 1981. Io in L'OMBRA DI CARAVAGGIO interpreto Costanza una nobildonna che capisce il genio di questo pittore, lo protegge e ha anche una relazione con lui". Riguardo al suo antico rapporto con l'Italia sottolinea: "Ho fatto tante cose nel vostro Paese: LA SIGNORA DELLE CAMELIE, STORIA DI PIERA di Marco Ferreri, un grande regista un po' dimenticato, poi ho lavorato con i fratelli Taviani e Marco Bellocchio". (ANSA).