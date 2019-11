In scena 'Mangiafoco' di Roberto Latini

LSC

(ANSA) - MATERA, 20 NOV - "Credo faccia parte dell'essere attore essere anche burattinaio di se stesso, cioè essere qualcuno che si mette in scena. Durante uno spettacolo, esiste sempre una parte di noi che è condotta, dall'autore, dal regista, dalla storia, e una che invece è libera". Nelle parole dell'attore e regista Roberto Latini una riflessione sul suo "Mangiafoco", che domani andrà in scena in prima visione alla Serra del Sole di Matera, con replica venerdì 22, per poi continuare a Milano, al Teatro Studio Melato, da giovedì 28 novembre a domenica 22 dicembre. Mangiafoco è prodotto dal Piccolo con Compagnia Lombardi - Tiezzi e Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Consorzio Teatri Uniti di Basilicata, nell'ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 "Topoi. Teatro e Nuovi Miti".