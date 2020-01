Giochi: con Barbie Welness bimbe imparano la cura del corpo

VL

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Barbie Wellness è la nuova collezione della Mattel con cui la più nota bambola del mondo insegna alle bambine la routine quotidiana per ottenere il benessere emotivo includendo tre temi chiave: riposo, benessere fisico e cura di sé. Grazie all'aumento delle pratiche di benessere emozionale fra le bambine, come ad esempio lo yoga (aumentato del 63%) e la meditazione (fino al 90%) negli ultimi 5 anni, Barbie ha deciso d'introdurre le bambine ai benefici della cura di sé attraverso il gioco. Attraverso i prodotti multisensoriali, le bambine potranno esplorare le diverse sfaccettature del benessere e potranno riproporre pratiche come il corretto riposo e la cura di sé. Barbie Spa Doll è un set di accessori e bambole a tema wellness che celebra la cura di sé con una bambola dal look chic e sportivo, dotata di piccoli accessori per incoraggiare la bambina a giocare come la maschera per gli occhi al cetriolo in doppio formato per adattarsi anche al suo cucciolo, per simulare la cura del benessere anche dell'animaletto. Barbie può godersi la giornata con i prodotti spa e i prodotti per il bagno che includono un'anatra di gomma, una rivista, spazzola da bagno, asciugamano, scatola di bombe da bagno e una candela. Barbie Wellness Dream Doll può rilassarsi prima di dormire con una tisana, un giornale, il suo laptop ed il cellulare indossando un pigiama tropical. Barbie Fitness Doll è pronta per fare attività fisica e ricaricarsi. Il playset include una bambola, un cucciolo e 9 accessori a tema, tra cui un tappetino yoga, un cerchio di hula-hoop, un orologio e una bottiglia d'acqua e consente alle bambine di giocare e dedicarsi del tempo di qualità. Barbie Fizzy Bath Playset Vasca da Bagno il playset viene venduto con una bambola, un cucciolo, una vasca idromassaggio e accessori per simulare un vero bagno frizzante. Gli accessori includono un porta oggetti, vari prodotti da bagno, una spugna, una spazzola per la schiena ed un asciugamano. La bambola indossa un costume da bagno e un asciugamano attorno alla vita. (ANSA).