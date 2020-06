Fai: a giornate all'aperto anche giardini P. Moroni Bergamo

MF

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Ci sono anche i quattro ettari dei giardini di Palazzo Moroni a Bergamo fra i beni visitabili sabato e domenica per le Giornate del Fai all'aperto, una visita che il 27 sarà riservata al personale sanitario che ha dovuto affrontare l'emergenza Covid. In Lombardia sono comunque molti i luoghi visitabili (con l'accortezza della prenotazione obbligatoria al sito www.giornatefai.it. Al chiostro del Museo Diocesano di Brescia sono ad esempio organizzate sessioni di yoga&fitness, Palazzo Grasselli con il suo giardino a Cremona, i villaggio operaio Pirelli a Milano, il bosco Virgiliano a Mantova sono solo alcune delle 26 mete a disposizione in regione. (ANSA).