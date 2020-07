Epilogue di Gucci alla Milano Digital Fashion Week

VL

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Gucci annuncia che il direttore creativo Alessandro Michele presenterà la sua collezione Epilogue nel corso di una speciale diretta streaming accompagnata da un esclusivo video narrativo. L'evento sarà trasmesso venerdì 17 luglio, ultimo giorno della prima edizione della Milan Digital Fashion Week, su varie piattaforme digitali in tutto il mondo. Il video andrà in onda alle 14.00, durante la diretta streaming di 12 ore che inizierà alle ore 8:00. Come annunciato in precedenza, Alessandro Michele ha voluto scrivere un epilogo a conclusione dell'arco narrativo iniziato con la sua ultima sfilata, "An Unrepeatable Ritual" (Un Rito Che Non Ammette Repliche), il capitolo iniziale che celebrava la magia della moda svelando ciò che si cela dietro le quinte di un'amata liturgia. Il 17 luglio presenterà l'atto finale di questo percorso, un'ulteriore gioiosa sperimentazione volta a ribaltare le regole e le prospettive tradizionali della moda. Interpretata dal team dell'ufficio stile, Epilogue sarà presentata come una collezione unificata, gettando i semi di quello che sarà il futuro a breve e brevissimo termine. L'evento completo, inclusi la diretta streaming di 12 ore e l'esclusivo video narrativo, sarà trasmesso a partire dalle 8.00 su Gucci.com, YouTube, Twitter, Weibo e la Gucci App, e dalle 12:00 sull'account Facebook di Gucci. Il video narrativo andrà in onda alle 14:00 su Gucci.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Weibo, la Gucci App, e sui canali ufficiali della CNMI. (ANSA).