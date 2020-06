Diodato in Puglia a Ferragosto per il Cinzella festival

YB6-SE

(ANSA) - TARANTO, 27 GIU - Il concerto a Ferragosto del cantautore tarantino Antonio Diodato, vincitore di Sanremo, è tra gli appuntamenti clou del Cinzella Festival 2020, in programma tra musica e cinema dal 12 al 15 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (Taranto), con la direzione artistica di Michele Riondino. Giunto alla quarta edizione, dedicherà alle immagini il 12 e il 13 agosto, mentre i concerti dal vivo saranno il 14 e il 15 agosto. Organizzato dall'associazione AFO6 - Convertitori di idee, il festival ha il patrocinio di Apulia Film Commission. Ospiti di Riondino e del critico cinematografico Massimo Causo, per i primi due giorni sono annunciati incontri con Alessandro "Asso" Stefana (musicista), Marc Collin (regista, musicista), Giorgio Testi e Lorenzo Zippel (registi), Gabriella Nobile (scrittrice). Poi il 12, in chiusura di serata, il live di Guano Padano plays Morricone (e Bob Dylan) "The movie soundtracks concert". E il 13 il live di Mama Marjas, regina della Black Music in Italia (featuring Don Ciccio). Nelle serate del 14 e del 15 sono attesi Bud Spencer Blues Explosion, Andrea Laszlo De Simone e Diodato (unica data pugliese) che canterà i brani dell'album "Che vita meravigliosa" insieme ad altri del suo repertorio. (ANSA).