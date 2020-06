Cinema: Jojo Rabbit e Pinocchio stelle di Ischia Global 2020

YDU-DLP

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Jojo Rabbit e Pinocchio stelle di Ischia Global 2020: i giovanissimi attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi protagonisti di due film tra più celebrati della stagione, sono i primi ospiti annunciati dalla 18esima edizione del Film & Music festival. ''Ripartiamo da questi meravigliosi ragazzi, due talenti purissimi che hanno incantato il mondo. Li premieremo nel segno delle nuove generazioni, in questo particolare momento loro presenza a Ischia sarà un segnale di ottimismo e di rinascita'' dichiara Tony Renis, presidente onorario della manifestazione promossa con il sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania. Le proiezioni si svolgeranno nelle sale 'storiche' dell'isola, l'Excelsior di Ischia Porto e il Delle Vittorie di Forio che riapriranno i battenti come molte strutture italiane a partire dal 15 giugno. A lavoro per il festival anche l'attrice e produttrice Carolina Rosi, presidente 2020 del Global, un evento che si conferma anche nell'estate della ripresa post-Covid. (ANSA).