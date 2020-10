Cinema: Giornate del Muto, al via edizione in streaming

YT8-DO

(ANSA) - PORDENONE, 02 OTT - Al via il 3 ottobre la 39/a edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, una Limited Edition in streaming fino al 10 ottobre sulla piattaforma MyMovies (raggiungibile dal sito del festival www.giornatedelcinemamuto.it). A inaugurare il programma sarà una selezione di cortometraggi di viaggio - curata dal direttore Jay Weissberg con il contributo di tanti archivi europei - nella cara vecchia Europa, dalla Polonia al Belgio, da Londra a Praga. Ma anche New York in un filmato proveniente dal Museum of Modern Art del 1911 e Il Cairo. Da segnalare anche il cortometraggio animato della Pathé, Un Voyage abracadabrant, progenitore di Up della Disney con la sua casa volante, e un film su Trieste conservato alla Cineteca del Friuli. In programma ancora il lungometraggio Penrod and Sam di William Beaudine, del 1923: interpretato da bambini straordinari, divenne un modello per tutti i film sull'infanzia che sono stati realizzati dopo. Dopo la visione dei film, gli approfondimenti live con il direttore del festival in dialogo con esperti, archivisti, musicisti. (ANSA).