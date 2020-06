Carlo Felice in tour, prima tappa Sarzana

YL2-MOI

(ANSA) - SARZANA, 23 GIU - La grande musica del Carlo Felice riparte in tour e lo fa da Sarzana, con un concerto che vedrà grandi nomi della lirica a livello internazionale accompagnati dall'orchestra del teatro genovese. Appuntamento sabato 27 giugno in piazza Matteotti. Le più importanti arie d'opera saranno proposte sotto le stelle, in una piazza che ospiterà oltre 500 persone con distanze di sicurezza e accessi contingentati. "Finalmente abbiamo potuto riorganizzare eventi culturali e abbiamo subito pensato in grande. Sarzana è città di cultura e non può che puntare sulla cultura come chiave per la rinascita, sempre in sicurezza - sottolinea la sindaca Cristina Ponzanelli -. Che l'eccellenza ligure e nazionale del Carlo Felice abbia scelto proprio Sarzana per il suo primo grande evento dopo la pandemia è un orgoglio, oltre che un riconoscimento. Sarzana vuole rinascere e la cultura sarà la sua porta, orgogliosa che lo sua insieme anche per la Liguria". L'evento è organizzato da Comune, Carlo Felice e Sarzana Opera Festival. Il programma prevede l'esecuzione di brani d'opera di Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini. Direzione del maestro Giuseppe Finzi. (ANSA).