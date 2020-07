Andrea Bocelli, in streaming mondiale davanti a bandiere

FAS

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Un'immensa distesa di bandiere in rappresentanza di tutte le nazioni del mondo sulle colline di Lajatico: così Andrea Bocelli, davanti a questa platea simbolica, eseguirà alcuni brani nel suo Teatro del Silenzio, che quest'anno, a causa dell'emergenza covid, non potrà ospitare il consueto concerto che da oltre 15 anni vede arrivare migliaia di persone da ogni continente. Bocelli ha deciso però di omaggiare comunque la sua terra e il suo pubblico e, in attesa della 15/a edizione del Teatro del Silenzio rimandata al 2021 (22 e 24 luglio), domenica 26 luglio, dalle 19, regalerà in streaming mondiale sul suo canale YouTube l'evento musicale "Andrea Bocelli live at Teatro del Silenzio, waiting for Il Mistero della Bellezza 2021". Niente pubblico dal vivo, ma tutto il mondo rappresentato in maniera simbolica dalle numerose file di bandiere. Cinque i brani in scaletta, nei quali Bocelli sarà accompagnato solo dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e su alcuni di essi dal soprano Alessandra Marianelli e dalla performer Brittany O' Connor (su scenografie di Alessandra Panzavolta), con un finale a sorpresa. A fare da scenografia all'anfiteatro immerso nella natura toscana sarà la mastodontica opera di Daniele Basso che raffigura l'uomo alato Gabriel, successo della scorsa edizione. Mentre "People", l'installazione di bandiere, è frutto della creatività di Alberto Bartalini, ideatore del Teatro insieme al fratello del tenore, Alberto Bocelli. "Il Teatro del Silenzio vive. Vive nell`immaginario e nella speranza delle decine di migliaia di spettatori che aspettano il 2021 - ha scritto Bocelli sulle sue pagine social -. Il suo meraviglioso pubblico idealmente è già qui, incarnato nelle multicolori bandiere di tutto il mondo, a memoria dell`atmosfera di festa e della levatura culturale della kermesse, in vita da ormai quindici anni". (ANSA).