Altaroma: Silvia Fendi, un' edizione speciale a settembre

VL

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Al via The September issue per la settimana della moda a Roma, tra innovazione e tradizione. "Un'edizione speciale" come annuncia in una nota la presidente della società consortile, Silvia Venturini Fendi - i cui soci sono Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana e Risorse per Roma- che oltre a prevedere gli eventi"fisici" a Palazzo Brancaccio, dal 15 al 17 settembre, sarà proposta al pubblico in digitale su una piattaforma creata per l'occasione: digitalrunway.altaroma.it che sarà attiva come programmazione in streaming per i mesi di settembre e ottobre. "Questa è un'edizione speciale - precisa Silvia Fendi - non solo perché rappresenta parte del compimento del lungo processo di riposizionamento di Altaroma, ma soprattutto perché, nonostante le oggettive difficoltà siamo riusciti a ricreare quell'atmosfera di dinamismo e fermento che hanno fatto della settimana della moda di Roma il punto di riferimento per studenti, designer emergenti e giovani talenti, concentrando in tre giorni un programma ricco di appuntamenti. A loro abbiamo dedicato tutti i nostri sforzi per cercare di essere presenti anche dal vivo, non solo online, affinché non venissero a mancare, in una situazione così critica, tutti quegli strumenti e quelle opportunità necessarie al sostegno delle proprie attività. Inoltre, la vicinanza con le date della Fashion Week di Milano e con le altre manifestazioni di moda che si stanno tenendo a settembre, restituirà ancora meglio il senso dell'azione sinergica e di sistema che stiamo portando avanti a favore dei giovani talenti del Made in Italy". Nella tre giorni di manifestazioni di moda si succederanno presentazioni, show, nonché la consueta finale del concorso promosso da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia, Who is on next?, che sostiene e dà visibilità ai designer emergenti che inquesta edizione presenta una novità, l'aggiunta della sezione uomo, al pret a porter e agli accessori. (ANSA).