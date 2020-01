Altaroma: Showcase con finalisti concorso Who is on next?

VL

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Quinta edizione per Showcase Roma, progetto espositivo di Altaroma che stavolta mette in campo 56 designer, 14 brand al giorno a rotazione, nei giorni della kermesse, dal 23 al 26 gennaio, dando loro l'opportunità di presentare le proprie collezioni autunno/inverno 2020-2021 a buyer e stampa in un'esposizione di abbigliamento, accessori e gioielli negli spazi dell'ex Caserma Guido Reni. Il progetto implementa l'attività di scouting di Altaroma, aiutando i brand a posizionarsi sul mercato attraverso incontri con buyer e stampa. Tra i partecipanti tante start up, a sottolineare l'attenzione crescente che Altaroma riserva, grazie al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia Ice nei confronti di progetti focalizzati su innovazione tecnologica, sostenibilità e economia circolare, nonché alla loro promozione internazionale. Inoltre partecipano al progetto i finalisti dell'ultima edizione di Who is on next? e marchi di moda eco-sostenibile che utilizzano fibre naturali. In generale oltre il 60% dei partecipanti a Showcase ha cominciato la propria attività negli ultimi 4 anni e si tratta di ditte individuali o di imprese artigiane che provengono dal centro-sud Italia, con un fatturato inferiore agli 80mila euro. Da questa edizione, Altaroma fa sapere inoltre che Showcase si avvale della nuova partnership con Lazio Innova, società della Regione Lazio che destinerà ai designer del territorio laziale servizi di supporto alla crescita imprenditoriale. "Tramite Lazio Innova - afferma l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione, Paolo Orneli - diamo il nostro contributo a Showcase mettendo a disposizione di 24 dei 56 designer che partecipano al progetto, un percorso di supporto d'imprenditorialità per aiutarli a sviluppare il proprio business. L'attività durerà due mesi e si svolgerà nello Spazio Attivo Roma Casilina di lazio Innova. Alla fine ai tre migliori progetti d'impresa verrà assegnato un premio di 3.000 euro ciascuno". (ANSA).