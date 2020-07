A Paolo Ruffini il premio Ischia Carlo Vanzina

YDU-TOR

(ANSA) - ISCHIA, 08 LUG - A Paolo Ruffini va il premio 'Ischia Carlo Vanzina - Principe della Commedia' che sarà consegnato all'attore nel corso della 18/a edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (12-19 luglio). ''Oggi sono due anni che Carlo ci ha lasciato, ma in questa estate di ripartenza sentiamo più che mai attuale il suo messaggio di positività - ricorda Tony Renis, presidente onorario del festival -. Ci fa piacere premiare nel suo nome un attore a lui legato come Ruffini (lo ha diretto due volte in 'Un' estate ai Caraibi' e in 'Ex', ndr), un 'principe della comicità' ma anche un uomo impegnato nel sociale, basti pensare al suo tour Up&Down trasformato in un bellissimo documentario''. Nelle scorse edizioni il premio Carlo Vanzina ('Ischia Legend Award' e grande sostenitore del Global festival) è andato a Pio e Amedeo, Stefano Fresi e alla giovane star americana Zoey Deutch. Il Global Festival, presieduto quest'anno da Carolina Rosi, promosso col sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania, sarà aperto dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana. Tra i riconoscimenti già annunciati: Trudie Styler e Sting 'Ischia Ambassador', a Zucchero e Marina Cicogna 'Le chiavi di Ischia', saranno premiati anche i fratelli D'Innocenzo per il film dell'anno 'Favolacce', 'King of comedy' sono Massimo Boldi e Piero Chiambretti. Le proiezioni si terranno nelle due sale isolane, l'Excelsior di Ischia Porto e il Delle Vittorie di Forio, che riapriranno i battenti per l'occasione. In cartellone anche la prima del film 'Il Cinema non si ferma'. L' Ischia Art Award andrà ai giovanissimi attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi. (ANSA).