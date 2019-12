Tim: Brasile premia impresa Pro-Etica

BF

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Tim è il primo operatore a essere nominato società Pró-Ética da parte del governo brasiliano. La certificazione è stata rilasciata dalla General Controllership of the Union (CGU) durante la prima conferenza internazionale per la promozione dell'onestà a Brasilia. "È un riconoscimento pubblico molto significativo che ribadisce il nostro impegno ad aderire alle best practice" commenta Pietro Labriola, Ceo di Tim Brasil. L'iniziativa vuole incoraggiare l'adozione volontaria di misure di onestà da parte delle aziende. "Al fine di promuovere la trasparenza e la lotta contro la corruzione, ai massimi standard etici, lavoriamo su pilastri che coinvolgono l'impegno dell'alta direzione, politiche e procedure in materia, formazione sulla prevenzione della corruzione, analisi dei rischi in corso e monitoraggio, tra le altre iniziative" aggiunge Piero Formica, responsabile della compliance di Tim Brasil.