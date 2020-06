Snam rileva 2 aziende efficienza energetica per 50 mln

VE

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Snam ha firmato un contratto di acquisto per il 70% di Mieci ed Evolve, società attive nell'efficienza energetica, attraverso la controllata Snam4Efficiency. L'operazione, del valore complessivo di circa 50 milioni di euro, ha per controparte Gemma e Fen Energia . Secondo l'amministratore delegato Marco Alverà l'acquisizione "posiziona Snam tra i maggiori operatori del settore dell'efficienza energetica in Italia, sia nel settore pubblico sia in quello residenziale". Inoltre "testimonia il nostro forte impegno nello sviluppo delle nuove iniziative a supporto del Green Deal italiano ed europeo". "Stiamo costruendo, in pochi anni, una realtà imprenditoriale di eccellenza - aggiunge - che intende dare un contributo importante alla qualità della vita delle nostre città, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare italiano, oltre che alla creazione di nuove opportunità di sviluppo e occupazione nella fase di ripartenza del Paese". Snam ha poi annunciato il lancio di un nuovo bond decennale sostenibile da 500 milioni, il primo previsto dal 'Transition Bond Framework' presentato ieri. (ANSA).