Poste: con 'bonus vacanze' avvia servizio cessione credito

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Poste Italiane ha avviato il servizio di cessione del credito previsto per dal Decreto Rilanci: è rivolto a imprese e cittadini titolari di un conto BancoPosta. "Per le imprese - spiega una nota - il servizio di cessione del credito di Poste Italiane sarà disponibile già da oggi, 21 settembre, attraverso il canale online, ed avrà ad oggetto inizialmente il credito relativo al Bonus Vacanze". Mentre "dal 19 ottobre 2020 sarà disponibile anche il servizio di cessione relativo al 'Superbonus 110%' sia per le imprese che per i privati, attraverso il canale online e presso gli uffici postali". Inoltre, "da fine settembre Poste Italiane metterà a disposizione nell'area pubblica del proprio sito internet un "simulatore" del prezzo di acquisto dei crediti d'imposta di cui al decreto Rilancio". L'azienda spiega che "per poter accedere al servizio di cessione del credito di imposta di Poste Italiane gli interessati non dovranno presentare alcuna documentazione per istruire la pratica. Una volta stipulato il contratto di cessione - online, in pochi click, o in Ufficio Postale - il correntista, che abbia maturato il credito fiscale, dovrà solo accedere alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e comunicare i dati della cessione, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento; a seguito del perfezionamento della cessione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, riceverà la liquidità sul proprio conto BancoPosta". (ANSA).