Pil:Gualtieri, confermo stime

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri mantiene "le previsioni di crescita" e anche la volontà di "fare meglio", nonostante il calo del Pil nel quarto trimestre dello 0,3%. Parlando all'assemblea di Italia Viva, Gualtieri ha rilevato come sul dato abbiano pesato alcuni elementi non ricorrenti. Il ministro ha comunque sottolineato come "con la fase 1 abbiamo evitato una deriva drammatica e messo le condizioni per il rilancio dell'economia". "Pensate cosa sarebbe successo senza la disattivazione delle clausole Iva da 23 miliardi di euro" ha aggiunto.