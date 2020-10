PAT

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano poco sotto i 2.000 dollari l'oncia (1.899) in calo dello 0,2%a fronte dei passi avanti in Usa nelle trattative verso nuove misure di stimolo per l'economia. (ANSA).