Nuovo record transiti tir al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - Il Brennero ha registrato un nuovo record di transiti con 2,469 milioni di passaggi, anche se la linea di crescita per i tir si appiattisce. Come scrive la Tiroler Tageszeitung l'aumento dell'1,9% è meno significativo degli anni passati, quando la crescita era più forte. E' invece in calo il numero di transiti degli autoveicoli sceso da 11,5 milioni nel 2017 a 11,2 milioni nel 2019. Il primo gennaio in Tirolo è scattato un ulteriore giro di vite per il cosiddetto traffico "settoriale", ovvero il transito su gomma di certe tipologie di merci.