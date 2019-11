Nuova fermata per Flixbus nel Milanese

CSN

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - FlixBus, il vettore di pullman intercity, si consolida in Lombardia con una nuova fermata nell'area di Milano e nuove tratte fra Cremona e alcune della maggiori città italiane. Lo ha comunicato l'azienda. La nuova fermata 'Cormano-Cusano Milanino', sull'autostrada A/4, è la quinta sul territorio milanese dopo il terminal di Lampugnano, San Donato e Sesto San Giovanni e all'aeroporto di Linate. La fermata è collegata con 10 città italiane tra cui Torino, Verona, Ferrara, Trento e Bolzano. "Chi deve prendere l'autobus verso Torino può accedere alla fermata da Via Bergamo, a Cormano - spiega Flixbus - Chi invece viaggia in direzione est può accedere alla fermata da Via Cadorna, sempre a Cormano". "FlixBus potenzia significativamente anche i collegamenti da e per Cremona - si legge in una nota -. Già collegata con Parma e Roma, Cremona sarà connessa con 13 nuove città da mercoledì 20 novembre: in un'ora e 40 minuti si potrà arrivare a Modena e in 2 ore e mezza a Bologna.