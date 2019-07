Le celebri tute rosse della fortunata serie tv "La casa di carta" saranno ora marchiate Diesel. A darne notizia è stato il patron Renzo Rosso con un post su Instagram. «Orgoglioso di annunciare la nostra ultima e più audace collaborazione con La casa de papel - ha scritto Mr Diesel -. Quando tutti seguono le regole, noi vestiamo quelli che non lo fanno. Indovinate chi ha realizzato le tute nella terza stagione che sarà lanciata su Netflix il 19 luglio? E proprio come la serie, abbiamo altri colpi di scena in arrivo».

Il design team dell'azienda di Breganze ha infatti realizzato le tute indossate dagli attori nella terza stagione, che andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 19 luglio. E sempre da quel giorno i fan potranno aggiudicarsi, in numero limitato, le tute indossate dal cast sul set e messe in palio da Diesel sul proprio sito. Non solo perché verrà rilasciata anche una capsule collection in edizione limitata che sarà distribuita dal 19 luglio in alcuni negozi Diesel selezionati in tutto il mondo e sul sito ufficiale del brand.

La serie spagnola, il cui titolo originale è "La casa de papel", è stata ideata da Álex Pina ed è andata in onda la prima volta nel 2017, diventando un successo internazionale. I protagonisti sono una banda caratterizzati da vestiti rossi e maschere di Salvador Dalì a coprire il volto.