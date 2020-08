Istat: investe in digitale 77% imprese ma solo 3,8% è maturo

Y19-OM

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Circa tre quarti delle imprese con almeno dieci addetti sono impegnate in investimenti digitali (il 77,5%), ma soltanto il 3,8% è nella fase di 'maturità', caratterizzata da un utilizzo integrato delle tecnologie disponibili, secondo i dati Istat del censimento permanente delle imprese, riferiti al periodo 2016-2018. Le imprese digitalmente mature, pur essendo solo tre su cento contano per il 16,8% di addetti e il 22,7% di valore aggiunto. La loro presenza è decisamente più elevata nel Nord-ovest (4,7%), tra le imprese con oltre 500 addetti (23%) e nell'industria (5,2%), "probabile effetto - per l'Istat - dei consistenti incentivi alla digitalizzazione resi disponibili a livello statale e regionale nel corso degli ultimi cinque anni". La maggior parte delle imprese utilizza ancora "un numero limitato di tecnologie, dando priorità agli investimenti infrastrutturali (soluzioni cloud, connettività in fibra ottica o in mobilità, software gestionali e, necessariamente, cyber-security) e lasciando eventualmente a una fase successiva l'adozione di tecnologie applicative", si legge nel rapporto. La dimensione è un aspetto determinante per la digitalizzazione: ha effettuato investimenti digitali il 73,2% delle imprese con 10-19 addetti e il 97,1% di quelle con oltre 500 addetti. Inoltre per le tre tecnologie "chiave" Internet delle Cose Iot, automazione e robotica e analisi dei Big Data il 50% delle imprese più grandi (250 addetti e più) dichiara l'intenzione di mantenere un elevato tasso di incremento degli investimenti. (ANSA).