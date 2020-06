Intesa-Ubi: via libera Consob a Ops, parte il 6 luglio

LE

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - La Consob ha approvato il documento di offerta ed il prospetto informativo dell'Ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi banca. Il periodo di adesione sarà dal 6 al 28 luglio 2020. Lo rende noto Intesa Sanpaolo. Il 28 luglio 2020 rappresenterà, pertanto, salvo "proroghe del periodo di adesione - è scritto in una nota - in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta pubblica di scambio". Per ciascuna azione Ubi Banca portata in adesione all'Offerta Pubblica di Scambio, Ca' de Sass offrirà un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, rappresentato da 1,700 azioni Intesa Sanpaolo rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'offerta. Pertanto, per ogni 10 azioni Ubi portate in adesione saranno corrisposte 17 azioni Intesa. Il corrispettivo verrà dato alla data di pagamento, ossia il 3 agosto 2020, salvo proroghe del periodo di adesione. (ANSA).