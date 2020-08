Intesa e Unicredit sostengono salvataggio Ferrarini

BF

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno depositato al tribunale di Reggio Emilia una nuova proposta di concordato per il salvataggio e rilancio della Ferrarini insieme ai partner Industriali gruppo Bonterre-Grandi Salumifici Italiani , O.P.A.S. e HP. La cordata, si legge in una nota, "metterà a disposizione dell'operazione capacità imprenditoriali e apporti di capitale a cui si unisce il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo con un ammontare di 35 milioni di euro disponibile per la durata del Piano Industriale presentato". (ANSA).