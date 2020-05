GSA, 2019 tutto in crescita

DO

(ANSA) - TRIESTE, 03 MAG - Ricavi a 96,2 milioni di euro, in crescita del 23,5%, incremento del personale dipendente, oggi a quasi 4 mila addetti tra Italia e Francia. margine operativo lordo o EBITDA a 14,6 milioni di euro (+15,15% sui ricavi) ed EBIT a 4,7 milioni in crescita sui 4,4 del 2018. Sono i dati di bilancio 2019 della multiservizi GSA di Tavagnacco (Udine) che l'anno scorso si è espansa nei settori di prevenzione antincendio e safety in generale. La GSA conta oggi su un patrimonio netto di 41,8 milioni di euro.Lo scorso anno è stato anche quello di due importanti acquisizioni: l'azienda transalpina SRMB SecoursRoutiersdu Mont-Blanc SAS e la GSA Firesafe. A consolidare la posizione sono state anche nuove commesse in ambito della sicurezza in ambienti confinati e in galleria (settore in cui GSA è leader europeo) .