Fs: Eurofima sottoscrive nuove obbligazioni per 200 mln

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Fs Italiane ha finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private placement. Lo annuncia Fs in una nota nella quale si precisa che sono stati sottoscritti i titoli obbligazionari per 200 milioni di euro a tasso variabile e scadenza 20 maggio 2030. L'operazione è destinata alla copertura di investimenti di Trenitalia nel materiale rotabile, impiegato nel pubblico servizio. Eurofima finanzia l'emissione di Fs attraverso il proprio programma di green bond, dedicato a investimenti sostenibili nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri, promuovendo in Europa il modal shift to rail (ovvero un maggiore ricorso all' intermodalità a favore dei sistemi ferroviari) (ANSA).