Estate: campus gratis per 21 bambini quartiere Isola Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Essere al fianco delle famiglie con un gesto concreto di sostegno: è questo l'obiettivo di 'Mai Solo, con i tuoi bimbi', il campus gratuito avviato nel quartiere di Isola da Fondazione Snam insieme a Energie Sociali Jesurum, per permettere ai genitori della zona impegnati con il lavoro durante il periodo estivo di affidare i propri figli, bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni. L'iniziativa, che si svolgerà a partire dal 7 luglio sino alla fine di agosto, è stata inaugurata oggi e coinvolgerà 21 bambine e bambini della zona, inserendosi nel palinsesto della Milano Summer School, offerta per l'estate 2020 delle attività educative, culturali, sportive e per il tempo libero promosse dal Comune di Milano. "La Milano summer school - dichiarano gli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali) - si arricchisce ogni giorno di nuove iniziative che raccontano di una città che, ripartendo gradualmente, pensa alle fasce della popolazione che hanno subito più di altre le conseguenze sociali della pandemia: le famiglie, le bambine e i bambini in particolare, proponendo al momento quasi 400 diverse opportunità". Il servizio propone una serie di attività, ludiche e formative, che si svolgeranno, nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19, presso gli spazi di Casa della Memoria, luogo di grande valenza simbolica e culturale, e in alcune delle strutture limitrofe, tra cui gli spazi della Fabbrica Sassetti, messi a disposizione gratuitamente da Fondazione Kenta. "Fondazione Snam è da sempre al fianco delle fasce più fragili della popolazione e in particolare dei bambini con iniziative su vari fronti, dal contrasto alla violenza sui minori alla lotta alla povertà educativa. Questo impegno è stato ulteriormente rafforzato durante e dopo l'emergenza Covid, anche grazie alle raccolte fondi promosse dai nostri dipendenti. I campus estivi che stiamo avviando nella città di Milano, insieme a quelli a Brindisi e a Palermo, vanno in questa direzione", commenta il vice presidente di Fondazione Snam, Marco Alverà. (ANSA).