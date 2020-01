Deloitte, progetto sostenibilità imprese

BF

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - La sostenibilità è al centro di un nuovo progetto e una nuova filosofia che la società di consulenza Deloitte dedica all'Italia, con l'obiettivo, spiega una nota, di supportare le aziende nelle sfide dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, contribuendo a migliorare i percorsi formativi per creare le competenze necessarie ad affrontare le sfide della Quarta rivoluzione industriale, favorendo la diversità e l'inclusione e promuovendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale. "Siamo consapevoli - dichiara Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia - che non basta più essere una grande multinazionale di servizi professionali per le aziende. Vogliamo essere sempre di più un attore di cambiamento per l'Italia, con la mission di favorire e sostenere processi di crescita sostenibili e duraturi per la collettività e per le imprese e le organizzazioni che serviamo" e per questo lancia Impact for Italy che segue il proposito "Make an impact that matters" di Deloitte a livello globale".