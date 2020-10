Si parla di impresa e di lavoro. Si parla di futuro. "Italia anno zero: riscrivere il futuro" è il titolo scelto per l'Assemblea annuale di Confindustria Vicenza, andata in scena sabato a Schio, ma è anche l'argomento principale dell'inserto de Il Giornale di Vicenza, in edicola domani, martedì 6 ottobre, con il nostro quotidiano.

In 28 pagine speciali, il GdV ha raccolto i resoconti, le interviste ai protagonisti dell'assemblea generale di Confindustria, i commenti e le analisi sull'economia vicentina e nazionale. Un accurato quadro dei settori produttivi vicentini completa l'inserto, che fa seguito all'evento che sabato scorso a Schio ha chiamato a raccolta gli imprenditori berici; un'occasione in più per fornire le chiavi di lettura e le prospettive future rispetto al periodo complicato che stiamo vivendo.

Parola d'ordine vincere l'ultima sfida, quella dell'economia nell'era Covid: è stato questo uno dei leitmotiv degli interventi di Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria che sabato a Schio si è confrontato con il presidente vicentino Luciano Vescovi; con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, e con Luca Zaia, presidente del Veneto appena rieletto, nella sede dell'ex Smit Textile, rinata dopo l'acquisizione da parte della Gps spa.