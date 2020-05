Campari: trimestre in calo con Covid, utile lordo -45%

TOM

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Dopo un inizio anno "estremamente positivo" Campari chiude con risultati in calo in un trimestre a bassa stagionalità. L'andamento, spiega una nota, "riflette l'impatto iniziale da Covid-19,che ha colpito per lo più l'Italia a partire da marzo, oltre a una base di confronto sfavorevole". Le vendite sono state pari a 360,2 milioni (-5,3%), un ebit rettificato di 47,9 milioni (-35,3%).L'Utile del gruppo prima delle imposte rettificato è stato pari a 34,7 milioni (-45,7%). La società intanto ha chiuso l'acquisto del controllo di Champagne Lallier, per 21,8 milioni di euro, dopo una trattativa iniziata a metà aprile con Ficoma per l'acquisizione prima dell'80%, poi della totalità del capitale nel medio termine. (ANSA).