(ANSA) - PECHINO, 30 APR - Le borse cinesi aprono la seduta positive, seguendo i guadagni di Wall Street ed Europa sulla speranza di passi in avanti nella messa a punto di contromisure per frenare il coronavirus: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,35%, a 2.832,38 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,52%, a 1.739,81. Hong Kong, invece, è chiusa per festività.