Borsa: Milano riduce rialzo, scivolano Leonardo e banche

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - La Borsa di Milano (+0,1%) riduce rapidamente il rialzo iniziale. A Piazza Affari scivola Leonardo (-2%) dopo la condanna di Alessandro Profumo in qualità di ex presidente di Mps. Invariato lo spread tra Btp e Bund a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,689%. In terreno negativo anche le banche con Unicredit (-1,1%), Mediobanca (-1%) e Intesa (-0,9%). In controtendenza Banco Bpm (+0,2%), con l'ipotesi di matrimonio con Credit Agricole, e Mps (+0,4%), senza particolari scossoni dopo la condanna degli ex vertici. Corre il comparto dell'automotive dopo i dati positivi sulle immatricolazioni. In rialzo Ferrari (+2,4%), Fca (+2,6%), Cnh (+1,2%), Pirelli (+0,2%) e Brembo (+2,2%). In terreno positivo anche i titoli legati al petrolio con il prezzo del petrolio in calo. Avanzano Eni (+0,6%), Saipem (+1%) e Tenaris (+0,6%). (ANSA).