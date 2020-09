Borsa: Milano meglio (-0,1%), ma pesano banche e petroliferi

TOM

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Migliora Piazza Affari (-0,1%) andando verso la parità, ma le banche restano in sofferenza, pur con lo spread a 145. In fondo al listino principale Bper (-3%) e giù Unicredit (-12,3%), Banco Bpm (-0,9%) e Intesa (-0,3%). Tengono Mps (+0,2%) e Fineco (+0,5%). Male Tim (-1,9%) il giorno dopo avere annunciato gli accordi per lavorare alla rete unica e per separare la rete secondaria, che spinge Tiscali (+43%). In calo i petroliferi, con Tenaris (-1,9%), Saipem (-1,1%) e meno Eni (-0,03%), pur con il greggio in risalita (wti -1,7%) a 43,3 dollari al barile. In perdita Pirelli (-1,6%) come il comparto e Fca (-1,7%), come le auto in Europa dopo i dati sulle vendite. Giù Cnh (-1%). Bene Banca Generali (+3,3%) e Banca Mediolanum (+3,1%), con Campari (+2%), Stm (+1,3%) come il settore, Atlantia (+1,1%) mentre proseguono le trattative col governo. Giù Mediaset (-1,7%) con il Tribunale di Amsterdam che accoglie il ricorso di Vivendi (+0,8% a Parigi). Su Mondadori (+5,1%) spinta da valutazioni di analisti. (ANSA).