Borsa: Milano lima con Europa, future Usa in negativo

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - La Borsa di Milano si appiattisce e prende il passo del resto delle Piazze europee mentre i future su Wall Street sono orientati in negativo. Il Ftse Mib si muove su un marginale +0,24% a 19.597 punti. Londra perde lo 0,11% mentre è più marcata la flessione di Francoforte (-0,35%) e di Parigi (-0,49%). L'indice d'area, Euro Stoxx 600, cede quasi mezzo punto con le vendite che restano concentrate sull'energia sebbene il petrolio abbia girato in rialzo con il wti sopra i 38 dollari al barile. Sui listini pesano le incertezze legate al Covid anche se il commissario Ue, Paolo Gentiloni ha escluso al momento una nuova ondata in Europa. Sotto la lente restano gli Stati Uniti e soprattutto la Cina con i nuovi focolai documentati a Pechino. A Piazza Affari si conferma in luce Cnh (+1,93%) ma anche Bper (+1,79%) che ha incrementato il numero di sportelli da rilevare nell'abito dell'ops di Intesa su Ubi. Ben comprata Atlantia (+1,5%) con la lettera all'Ue sul nodo Aspi così come Popolare Sondrio con la cessione di 1 miliardo npl. (ANSA).