Borsa: Milano chiude in rialzo, si guarda a piano Covid

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La Borsa di Milano recupera nel finale e chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna l'ottimismo mentre si è in attesa di capire maggiore dettagli circa il piano franco-tedesco da 500 miliardi per l'emergenza Covid e sulle sperimentazioni in corso per trovare un vaccino. Nel giorno in cui il Btp Italia raccoglie quasi 14 miliardi dal retail, lo spread tra il decennale italiano e quello tedesco chiude a 210 punti base, con un rendimento all'1,62%. A Piazza Affari volano Diasorin (+5,6%), Amplifon (+5%) e Enel (+3,5%). In ordine sparso le banche con Intesa (+0,57%), Unicredit (+0,6%), mentre Banco Bpm (-0,4%) e Bper (-1,7%), piatta Ubi. In fondo al listino Tim (-7%), Ferragamo (-4,7%) e Fca (-1,6%). Male anche Exor e Saipem (-0,8%) e Ferrari (-0,6%). (ANSA).