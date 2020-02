Borsa Milano allunga con Europa

MM

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Si confermano in rialzo e sempre sui massimi le borse europee sulla scia dei futures di Wall Street che preannunciano una seduta positiva oltreoceano. Milano (+0,65%) è seconda solo a Francoforte (+0,78%) e davanti a Parigi (+0,42%) e Londra (+0,37%), sostenuta dalle banche che beneficiano dello spread Btp-Bund sceso a 130 punti con un rendimento pari allo 0,92%. Guida il listino Ubi, sempre sull'onda dei risultati e per il ruolo che potrà avere nel risiko, al pari di Bper (+3,32%) e Banco Bpm (+3,36%). In luce c'è poi Mps (+2,68%). Ma gli acquisti premiano un po' tutti i settori, da Cnh (+3,84%) e Pirelli (+2,83%) alla Juve (+3,53%). Retrocede invece Nexi dopo i conti (-0,24%).