Borsa: Europa giù, Wall Street poco mossa, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Borse europee deboli con gli indici Usa poco variati (Dow Jones -0,09% e Nasdaq +0,3%), mentre prosegue il rimbalzo del greggio (Wti +1,05% a 38,37 dollari) e lo spread tra Btp e Bund ridiscende a 178 punti. Debole Madrid (-1,2%), preceduta da Parigi (-1%), Francoforte (-0,85%), Milano (-0,63%) e Londra (-0,43%). Le vendite interessano soprattutto il settore bancario a partire da Commerzbank ( -7%), multata dalla Fca per 37,8 milioni di sterline (44,67 milioni di euro) per inadempienze sulle norme antiriciclaggio tra il 2021 e il 2017. Giù anche Santander (-2,29%) e Bbva (-1,58%). In Piazza Affari cedono Bper (-2,62%), che rileverà 530 sportelli da cedere in caso di fusione tra Ubi (-0,49%) e Intesa (-1%) in caso di successo dell'Ops lanciata da quest'ultima. Giù anche Unicredit e Banco Bpm (-1,5% entrambe) a differenza di Mediobanca (+2,33%). Riducono il calo i petroliferi Total (-0,96%), Shell (-0,78%) ed Eni (-0,58%) mentre in campo automobilistico gira al rialzo Fca (+0,25%). Ancora deboli Renault e Volkswagen (-1% entrambe). Crollo di Wirecard (-60%), il gestore tedesco di carte di credito che ha rinviato oggi per la quarta volta la pubblicazione dei risultati economici, in luce invece il broker finanziario Tp Icap (+8,17% a Londra), dopo il giudizio degli analisti di Barclays. (ANSA).