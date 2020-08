Borsa: bene Milano (+0,2%), non le banche, tonfo As Roma

TOM

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Risollevata verso fine seduta Piazza Affari (+0,2%), in una giornata segnata dalle tensioni internazionali, Usa-Cina in particolare, dai timori di contagi da Covid in alcuni Paesi e con gli occhi ancora su Beirut. Ininfluenti, negli Usa, i dati positivi sul calo della disoccupazione. Testimone l'oro, a sera +0,4% a 2.059 dollari l'oncia. A Milano tonfo per As Roma, in asta di volatilità dal primo pomeriggio, terminata a un teorico -25% a 0,4 euro in vista dell'opa sul flottante del club calcistico giallorosso. Nonostante lo spread chiuso in calo a 143,8, male le banche, soprattutto Mps (-6,4%) dopo i conti, Bper (-1,9%), Banco Bpm (-1,8%) e anche e Unicredit (-0,4%), con l'eccezione di Fineco (+1,8%). Giù Pirelli (-3,4%), pesanti i petroliferi col calo del greggio (wti -1,4% a 41,3 dollari al barile), da Eni (-1,7%) e continuando con Tenaris (-1,1%) e Saipem (-0,8%). Male Atlantia (-0,9%) ancora in ballo con la vicenda Aspi. Rimbalzo in negativo di Tim (-1%). Bene Nexi (+2,9%), Diasorin (+2,7%) e Unipol (+2,5%) dopo i conti. (ANSA).