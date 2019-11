Borsa: bene Europa con future Usa

TOM

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Proseguono la seduta in positivo le principali Borse europee, coi future Usa in rialzo, mentre continuano i colloqui con la Cina sui dazi, ma anche le proteste a Hong Kong. La migliore resta Milano (+1%) con Bankitalia che conferma le stime di crescita del Paese e lo spread in discesa a 147, seguita da Francoforte (+0,5%) con la fiducia degli investitori in Germania ai massimi da sei mesi. In rialzo anche Londra (+0,4%) col tasso di disoccupazione in discesa, Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 660, guadagna lo 0,2%, con i servizi di telecomunicazione a farla da padrone. Iliad brilla (+18,1% a Parigi) dopo i conti e l'annuncio di un buyback da 1,4 miliardi e sale anche Vodafone (+3%) dopo la trimestrale. Spiccano i tecnologici, con crescite per Infineon (+6,5%) e Dialog (+5%) entrambe dopo i conti, mentre va giù Ams (-4,1%) mentre si delinea l'accordo per l'acquisizione di Osram (+2%). Su anche Deutsche Post (+4,4%) dopo i conti.