Borsa: Asia debole, eccezioni Corea e Taiwan

TOM

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Sono poco variate e in gran parte in rosso le principali Borse asiatiche, dopo la precedente seduta in rialzo. In calo le utility e in rialzo le comunicazioni. La Corea è in controtendenza (+0,1%) con Taiwan (+0,59%), mentre a Tokyo il Topix perde lo 0,05% e il Nikkei lo 0,03%. In calo Hong Kong (-0,1%), mentre le perdite più consistenti, a mercati ancora aperti, si registrano a Shanghai (-1,3%) e a Shenzen (-1,8%). In Australia la perdita è dello 0,7%, mentre alla borsa neozelandese gli scambi sono stati interrotti per un presunto attacco hacker. Contrastati i future per Europa e Usa. In giornata sono attesi una serie di dati macroeconomici, dalla fiducia dei consumatori e delle persone in cerca di lavoro in Francia, agli Usa con le richieste di mutui, gli ordini di beni durevoli e di merci varie, seguiti dalle scorte di greggio. In arrivo inoltre le parole del vicegovernatore della Banca Centrale del Canada Carolyn Wikins e di Andu Haldane, membro del Comitato di politica monetaria (Mpc) della Boe. (ANSA).