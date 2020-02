Bit: Basilicata "da conoscere a fondo"

LSC

(ANSA) - POTENZA, 8 FEB - "Dopo il 2019, l'anno che ha stabilmente segnato la presenza di Matera (che è stata Capitale europea della Cultura) nella geografia internazionale delle destinazioni turistiche, la Basilicata si propone al mercato con la consapevolezza di essere una regione non più soltanto 'da scoprire', ma da frequentare e conoscere a fondo". Lo scrive, in una nota, il direttore generale dell'Azienda di promozione territoriale (Apt), Antonio Nicoletti, riferendosi alla partecipazione della Basilicata alla Bit di Milano, in programma da domani all'11 febbraio.